DEDAŞ'ın sorumluluğuyla çıkan yangında 700 milyon liralık hasar

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır ve Mardin arasında çıkan ve 15 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin Dicle Elektrik hizmet binası önünde açıklama yapan DEM Parti Diyarbakır İl Eş Başkanı Pınar Sakık Tekin, "DEDAŞ Çınar-Mazıdağı arasında çıkan yangında oluşan 700 milyon liralık hasardan birinci derecede sorumludur" dedi.

DEM Parti Diyarbakır İl Eş Başkanı Pınar Sakık Tekin, DEDAŞ hizmet binası önünde düzenlediği basın açıklamasıyla, yangının elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığını ileri sürdü. Yangında oluşan 700 milyon liralık hasarın sorumlusunun DEDAŞ olduğunu, DEM Parti olarak olayın takipçi olmayı sürdüreceklerini vurgulayan Tekin, şunları söyledi:

"Bir katliama dönüşen bu yangının sebebi, halkın taleplerine, bildirilmiş dilekçelerine rağmen, yıllardır bölge halkına zulmüyle anılan DEDAŞ'ın onarılmayan elektrik telleri olduğu köylüler tarafından ifade edilmiştir. Yangın öncesi ve bayram süreci boyunca elektiriksiz ve susuz bırakılan köylüler, elektrik verilmesiyle tellerin akımı karşılayamadığını ve ahşap direklerin kıvılcım saçtıktan sonra devrilerek yangına sebebiyet verdiğini beyan etmiştir. DEDAŞ yaptığı açıklamada yangının anızdan kaynaklandığını, bölgede elektrik iletim hatlarının bulunmadığını iddia etmişse de yangın bölgelerinden paylaşılan görüntü ve videolarda yer alan ahşap elektrik direkleri DEDAŞ'ın açıklamasını çürütmüştür. Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi incelemelerinde yangın bölgesinde anız olmadığını, bölgenin ekili dikili arazilerden oluştuğunu ve DEDAŞ tarafından elektrik hatlarının geçtiği yerlerde hiçbir önlem alınmadığı için yangının çıktığını aktarmıştır. Akabinde ise elektrik, harita ve ziraat yüksek mühendislerinden oluşan 3 kişilik bilirkişi heyeti, yangın bölgesinde inceleme yaparak rapor hazırlamıştır.

Raporda, Köksal Mahallesi'ndeki yangının; sigortalı ayırıcı direğinde sigorta yerine iletken tel sarılmış olduğu, iletken telinin koparak, yerdeki otları tutuşturması ve şiddetli rüzgarın etkisi ile geniş bir alana yayıldığı ifade edilmiştir. DEDAŞ Çınar-Mazıdağı arasında çıkan yangında oluşan 700 milyon liralık hasardan birinci derecede sorumludur. Bizler DEM Parti olarak yangında ihmali ve sorumluluğu bulunanlardan hesap sorulması, oluşan maddi hasarın tazmini, yurttaşların yaralarının sarılması için var gücümüzle çalışacağız."

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DEM Parti Amed İl Örgütü