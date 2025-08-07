DEAŞ Üyesi Yabancı Uyruklu Şahıs Kilis'te Tutuklandı
Kilis'te düzenlenen operasyonda DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olduğu belirlenen yabancı uyruklu A.A.M.A. tutuklandı.
KİLİS'te, polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu A.A.M.A., tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilip engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalarda, geçmiş dönemde DEAŞ terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu A.A.M.A.'yı operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
