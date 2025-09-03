DEAŞ Üyesi Yabancı Şüpheli Gaziantep'te Yakalandı

GAZİANTEP'te, terör örgütü DEAŞ üyesi olan ve kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şüpheli, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalanıp, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu M.M.M.'nin Gaziantep'te olduğu bilgisine ulaştı. Ekiplerin araştırması sonunda şüphelinin Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde bulunduğu belirlendi. Şafak vakti düzenlenen operasyonla gizlendiği adreste yakalanan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.