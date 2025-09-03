Haberler

DEAŞ Üyesi Yabancı Şüpheli Gaziantep'te Yakalandı
Güncelleme:
Gaziantep'te, kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi yabancı uyruklu şüpheli M.M.M. jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı ve tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu M.M.M.'nin Gaziantep'te olduğu bilgisine ulaştı. Ekiplerin araştırması sonunda şüphelinin Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde bulunduğu belirlendi. Şafak vakti düzenlenen operasyonla gizlendiği adreste yakalanan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

