DEAŞ Üyesi Yabancı Şüpheli Gaziantep'te Yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi bir yabancı, Gaziantep'te düzenlenen operasyonla yakalandı. İl Jand arma Komutanlığı ekipleri, terör örgütleriyle mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalarda şüpheliyi tespit ederek gözaltına aldı.

Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şüpheli Gaziantep'te düzenlenen operasyonla yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu M.M.M'nin Oğuzeli ilçesinde olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
