DEAŞ Üyesi Şüpheli Kilis'te Yakalandı
Kilis'te jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla DEAŞ terör örgütü üyesi R.B. yakalanarak tutuklandı. Şüphelinin Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçiş yaptığı belirlendi.
İl jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüten ve ardından yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçiş yapan R.B.'nin Kilis'te olduğunu belirledi. Ekipler düzenlediği operasyonla şüpheliyi gizlendiği adreste yakaladı. Gözaltına alınan R.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
