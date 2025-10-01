Haberler

DEAŞ Üyesi Şüpheli Kilis'te Yakalandı

DEAŞ Üyesi Şüpheli Kilis'te Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis'te jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla DEAŞ terör örgütü üyesi R.B. yakalanarak tutuklandı. Şüphelinin Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçiş yaptığı belirlendi.

KİLİS'te jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi şüpheli tutuklandı.

İl jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüten ve ardından yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçiş yapan R.B.'nin Kilis'te olduğunu belirledi. Ekipler düzenlediği operasyonla şüpheliyi gizlendiği adreste yakaladı. Gözaltına alınan R.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Erdoğan'dan MHP ve DEM Parti'ye teşekkür: Terör belası bitme noktasında

Meclis açılışına damga vurdu! Erdoğan'dan 2 partiye teşekkür
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arne Slot'tan Okan Buruk'a olay hareket

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
İki kardeşin boğazını kesen caniden duruşmada tuhaf talep

İki kardeşin boğazını kesen caniden duruşmada tuhaf talep
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.