DEAŞ Üyesi Sanığa 15 Yıla Kadar Hapis Cezası İstemi

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle 7 Ekim 2024'te tutuklanan A.C. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın DEAŞ'ın Suriye'deki silahlı çatışmalarında aktif yer aldığı ve uzun namlulu silahla fotoğraflarının olduğu belirtildi.

A.C'nin DEAŞ'a katılımı artırmak için örgütsel toplantılar yaptığı, dijital materyallerindeki incelemede terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf tespit edildiği iddianamede aktarıldı.

İddianamede, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında DEAŞ üyeliğinden soruşturma yürütülen A.H.A'nın bilgisayarında da sanığın örgütsel silahlı eğitimlere katıldığına dair görüntülerin bulunduğu kaydedildi.

Hakkındaki suçlamaları reddeden tutuklu A.C'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.