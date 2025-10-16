DEAŞ Üyesi Olmakla Suçlanan Sanığa 15 Yıla Kadar Hapis Cezası İstemi

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle 21 Eylül'de tutuklanan M.İ. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın DEAŞ'ın Suriye'deki silahlı çatışmalarında aktif yer aldığı ve uzun namlulu silahla fotoğraflarının olduğu belirtildi.

M.İ'nin, İzmir Balçova'daki polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptığı, DEAŞ'a katılımı artırmak için örgütsel toplantılar düzenlediği, dijital materyalindeki incelemede terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf ve video tespit edildiği iddianamede aktarıldı.

İddianamede, sanığın eylem ve faaliyetlerini yürütürken kendisini gizlemek için kod isim kullandığı, hakkında DEAŞ üyeliğinden soruşturma yürütülen F.Ç. ile cep telefonundan örgütsel yazışmalar yaptığına dair tespitlerin bulunduğu kaydedildi.

Hakkındaki suçlamaları reddeden tutuklu M.İ'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.