Haberler

DEAŞ Üyesi Irak Uyruklu Şüpheli Samsun'da Gözaltına Alındı

DEAŞ Üyesi Irak Uyruklu Şüpheli Samsun'da Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla Irak uyruklu bir kişi gözaltına alındı. Jandarma, şüpheli hakkında soruşturma başlattı.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olduğu suçlamasıyla Irak uyruklu şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla hakkında soruşturma yürütülen Irak uyruklu S.A.M.M.'yi, bu sabah düzenlenen operasyonla İlkadım ilçesinde yakalandı. Şüpheli, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
BM'de Netanyahu'ya protesto! Katılımcılar salonu terk etti

BM'de Netanyahu'ya büyük şok! Salon bir anda boş kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lamine Yamal'ın eski sevgilisinden bomba iddia: Kızlardan oluşan bir takvimi var

Dünyaca ünlü futbolcunun eski sevgilisinden bomba iddia: Kızlarla...
İsveç'e göç eden Türk vatandaşının gözyaşları

İsveç'e göç eden Türk vatandaşının gözyaşları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.