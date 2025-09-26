DEAŞ Üyesi Irak Uyruklu Şüpheli Samsun'da Gözaltına Alındı
Samsun'un İlkadım ilçesinde, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla Irak uyruklu bir kişi gözaltına alındı. Jandarma, şüpheli hakkında soruşturma başlattı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla hakkında soruşturma yürütülen Irak uyruklu S.A.M.M.'yi, bu sabah düzenlenen operasyonla İlkadım ilçesinde yakalandı. Şüpheli, işlemleri için jandarmaya götürüldü.
