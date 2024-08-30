DEAŞ Üyesi Bombalı Eylem Hazırlığında Yakalandı

Bombalı eylem hazırlığında olan DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi Cemal A.Y. Bağcılar'da evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin yatağının altında kılıç bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın İstanbul'da eylem hazırlığında olduğunu belirledi. Ekipler bunun üzerine örgütün İstanbul'daki bağlantılarını takibe aldı. Yapılan çalışmaların ardından Suriye'de bomba yapımı ve bombalı terör saldırısı eğitimleri alarak terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey sorumlularından gelen saldırı talimatı üzerine kaçak yollarla ülkemize gelen DEAŞ'lı terörist Cemal A.Y.'nin izine rastlandı. Ekipler şüpheliyi olası bir saldırıdan önce yakalamak için çalışmalarına yoğunluk verdi.

Ekiplerin çalışmalarının ardından şüphelinin Bağcılar'da terör örgütü DEAŞ tarafından yerleştirildiği ve saklandığı adres tespit edildi. Belirlenen adrese özel harekat destekli operasyon düzenlendi. Bombalı terör saldırısı hazırlığında olduğu tespit edilen Cemal A.Y. yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Evde yapılan aramada çok sayıda örgütsel içerikli doküman ve dijital materyal bulundu. Yatağın altında da bir kılıç ele geçirildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cemal A.Y. "Terör Örgütü'ne Üye Olmak" suçundan tutuklandı.