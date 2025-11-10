Haberler

DEAŞ Üyelerine Para Ulaştırdığı İddia Edilen Sanığa 10 Yıla Kadar Hapis Talebi

Adana'da DEAŞ üyelerine finansman sağladığı iddia edilen G.Y. hakkında, 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet' suçlamasıyla dava açıldı. G.Y. için 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyelerine para ulaştırdığı iddia edilen tutuksuz sanık hakkında "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 10 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Cumhuriyet savcılığınca, hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan tutuksuz G.Y. için yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanığın, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede sanığın, DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı ve iltisaklı olduğu, kentte terör örgütü lehine aktif faaliyet yürüttüğü ve örgüte finansal kaynak sağlamak amacıyla para topladığı belirtildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu raporuna göre G.Y'nin, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan hakkında soruşturma yürütülen S.A. tarafından banka hesabına gönderilen 520 lirayı, örgüt üyelerine ulaştırdığı bilgisi iddianamede yer aldı.

İddianamede, sanığın cep telefonundaki incelemede örgütsel yazışmalar bulunduğu, Suriye'deki örgüt üyelerini ihtiyaçlarını karşılamak için maddi yardım topladığı kaydedildi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen G.Y'nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
