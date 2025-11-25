Haberler

DEAŞ Üyelerine Para Ulaştırdığı İddia Edilen 7 Sanığın Duruşması Devam Ediyor

Adana'da DEAŞ terör örgütü üyelerine finansman sağlaması iddia edilen 7 sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanıklar, suçlamaları reddederek örgütle bağlantılarının olmadığını savundular. Mahkeme, mütalaanın hazırlanması için dosyayı savcıya gönderdi ve duruşmayı erteledi.

Adana'da, terör örgütü DEAŞ üyelerine para ulaştırdığı öne sürülen 7 sanığın "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 5'er yıldan 10'ar yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar E.G, E.İ, İ.A, M.E.E, İ.M, A.A. ve E.G. ile avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık E.G, terör örgütü DEAŞ ile bir bağlantısının olmadığını ve kentte arsa alım satımı yaptığını söyledi.

Babasının döviz bürosu olduğunu anlatan E.G, "İ.A. isimli kişiyi telefon alım satımı yapması nedeniyle tanırım. Ben sadece aldığım cep telefonunun ücretini ödedim. Örgüt üyeleriyle bir bağlantım yoktur. Örgüte finansal destekte bulunmadım. DEAŞ terör örgütü ile bir bağlantım yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum." ifadesini kullandı.

Sanık A.A. ise terör örgütü DEAŞ üyelerine para ulaştırmadığını öne sürerek, "Dosyaya yansıyan telefon görüşmelerim takı ve kolye ticaretine ilişkindir. Örgüte finansal destek sağlamadım." dedi.

Diğer sanıklar da terör örgütü lehine faaliyet yürütmediklerini ve DEAŞ'a finansal kaynak sağlamadıklarını ileri sürerek, beraat talebinde bulundu.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaanın hazırlanması için dosyanın taraflarına gönderilmesini ve sanıkların mevcut halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına ve esas hakkında mütalaanın hazırlanması için dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verip eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
