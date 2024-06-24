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DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyonlarda 31 Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatili boyunca DEAŞ terör örgütüne yönelik 6 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, 31 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatili boyunca DEAŞ terör örgütüne yönelik 6 ilde gerçekleştirilen operasyonlarında, 31 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bayram tatili boyunca DEAŞ terör örgütüne yönelik 6 ilde gerçekleştirilen "BOZDOĞAN-46" operasyonlarında 31 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, paylaşımında, "Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki; teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmek. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, Mersin ve Ordu olmak üzere 6 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi. Kesintisiz 365 gün operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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