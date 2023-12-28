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DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyon: 10 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ terör örgütü adına faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından operasyon başlatıldı.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ terör örgütü adına faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik soruşturma yürütüldü. Daha önceki soruşturmalarda elde edilen dijital materyaller ile sosyal medyada paylaşılan örgüt mensuplarına ilişkin görüntülerde yer alan 10 şüphelinin kimlik bilgileri tespit edildi. Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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