DEAŞ Terör Örgütü Üyelerine Operasyon: 9 Gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, eylem hazırlığında oldukları belirlenen DEAŞ terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Operasyonla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de eylem hazırlığı içerisinde oldukları belirlenen DEAŞ Terör örgütü mensuplarına yönelik olarak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda 9 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. MİT ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin verdiği bilgiler doğrultusunda gözaltına alınan şüphelilerin emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiğinin belirtildiği açıklamada, 3 kişinin ev hapsi, 1 kişinin adli kontrol şartıyla serbest, 5 kişinin ise tutuklandığı vurgulandı.

Görüntü dökümü:

-------------------------Şüphelilerin emniyetten çıkarılışı