DEAŞ Terör Örgütü Üyelerine Operasyon: 5 Tutuklama

İSTANBUL'da eylem hazırlığında oldukları belirlenen DEAŞ terör örgütü üyelerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 5'i tutuklandı.

Operasyonla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de eylem hazırlığı içerisinde oldukları belirlenen DEAŞ Terör örgütü mensuplarına yönelik olarak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda 9 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. MİT ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin verdiği bilgiler doğrultusunda gözaltına alınan şüphelilerin emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiğinin belirtildiği açıklamada, gözaltına alınan 9 kişiden, 5'inin tutuklandığı, 3 kişinin ev hapsi, 1 kişinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı vurgulandı.