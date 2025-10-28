Haberler

DEAŞ Soruşturmasında 13 Şüpheliye Gözaltı Kararı

Güncelleme:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu belirlenen 13 yabancı uyruklu şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü DEAŞ'ın içerisinde yer aldıkları ve çatışma bölgeleriyle irtibatta bulundukları tespit edilen yabancı uyruklu 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Zanlıların yakalanmasına yönelik işlemler, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.

Kaynak: AA / Efsa Çağla Yavuz - Güncel
500
