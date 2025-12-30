Haberler

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı

Yalova'daki saldırıyla bağlantılı olan ve İstanbul'da yılbaşı günü benzer saldırılar gerçekleştirebilecek 110 kişi gözaltına alındı.

Ayşe GÜREL/ DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Yalova'daki saldırıyı gerçekleştirenlerle bağlantılı olan ve İstanbul'da yılbaşı günü benzer saldırılara teşebbüs edebilecekleri şeklinde haklarında bilgiler bulunan şüphelilerin de arasında bulunduğu 110 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
