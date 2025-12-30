Haberler

Erzurum'da terör örgütü DEAŞ propagandası yapan zanlı tutuklandı

Erzurum'da sosyal medya üzerinden DEAŞ propagandası yaptığı iddia edilen C.G. gözaltına alınarak tutuklandı. Emniyet ekipleri, yapılan operasyonda şüphelinin adresinde dijital materyal ve yasaklı dokümanlar ele geçirdi.

Erzurum'da sosyal medya hesaplarından terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ propagandası yaptığını tespit ettikleri C.G'yi, kent merkezindeki adresine düzenledikleri operasyonda gözaltına aldı.

C.G'nin adresinde yapılan aramada, dijital materyal ve yasaklı doküman ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
