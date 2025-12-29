Haberler

Erzurum'da terör örgütü DEAŞ propagandası yapan kişi tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da, terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı belirlenen bir kişi, jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, terör örgütünün faaliyetlerini önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.

Erzurum'da terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı belirlenen bir kişi tutuklandı.

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Palandöken İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin tespit edilmesi ve önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, "Terör Örgütü Propagandası Yapma" suçunu işlediği tespit edilen bir kişi yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Sagip Sezginer - Güncel
Trump'tan 'Türk askerlerinin Gazze'de konuşlandırılmasını bekliyor musunuz?' sorusuna yanıt

Trump'tan "Gazze'de Türk askerleri" sorusuna net yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray yönetimi tespit etti! Artık kulübün kapısından içeriye adım atamayacaklar

Yönetim tespit etti! Artık kulübün kapısından içeriye giremeyecekler
Galatasaray'ın Lookman transferindeki güvencesi Victor Osimhen

Dünyaca ünlü yıldızı Galatasaray'a ikna ediyor
Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı

Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı
Trump İran'ı açık açık tehdit etti: Buna devam ederlerse yeniden saldırırız

Trump açık açık tehdit etti: Buna devam ederlerse yeniden saldırırız
Galatasaray yönetimi tespit etti! Artık kulübün kapısından içeriye adım atamayacaklar

Yönetim tespit etti! Artık kulübün kapısından içeriye giremeyecekler
Kar yağışı tüm Türkiye'yi esir alacak! Meteoroloji tarih verdi

Kar yağışı tüm Türkiye'yi esir alacak! Meteoroloji tarih verdi
Ukrayna, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu

Ukrayna'dan Putin'in konutuna saldırı girişimi! Onlarca İHA gönderildi