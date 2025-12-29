Erzurum'da terör örgütü DEAŞ propagandası yapan kişi tutuklandı

Erzurum'da terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı belirlenen bir kişi tutuklandı.

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Palandöken İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin tespit edilmesi ve önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, "Terör Örgütü Propagandası Yapma" suçunu işlediği tespit edilen bir kişi yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.