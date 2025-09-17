Haberler

DEAŞ Propagandası Yapan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

DEAŞ Propagandası Yapan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
İzmir'de, silahlı terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptıkları iddiasıyla A.B. ve Y.B. isimli iki kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptıklarını tespit ederek operasyon düzenledi.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Menemen ve Bornova ilçelerinde A.B. ve Y.B'nin sosyal medya üzerinden DEAŞ'ın propagandasını yaptığını belirledi.

Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda bulunan 2 yasak yayına el konuldu.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
