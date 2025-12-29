Deaş Operasyonunda Üç Polis Şehit... Tuncer Bakırhan: "Işid Tüm İnsanlık İçin Ağır Bir Tehdit Olmaya Devam Ediyor"

(ANKARA) - Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Yalova'daki operasyonda DEAŞ'lı teröristler tarafından açılan ateş sonucu 3 polisin şehit olmasına ilişkin yayımladığı başsağlığı mesajında, "IŞİD yalnızca bölgemiz için değil, tüm insanlık için ağır bir tehdit olmaya devam ediyor. IŞİD ve türevleriyle mücadelede ülke olarak ortak ve kararlı bir tutum sergilemek herkesin sorumluluğudur" dedi.

Bakırhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Yalova'da IŞİD'e yönelik gerçekleştirilen operasyon sırasında hayatını kaybeden üç polis memuruna Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.

IŞİD yalnızca bölgemiz için değil, tüm insanlık için ağır bir tehdit olmaya devam ediyor. IŞİD ve türevleriyle mücadelede ülke olarak ortak ve kararlı bir tutum sergilemek herkesin sorumluluğudur."