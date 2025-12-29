Deaş Operasyonunda Üç Polis Şehit... Ekrem İmamoğlu'ndan Başsağlığı Mesajı

(ANKARA) - CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Yalova'daki operasyonda DEAŞ'lı teröristler tarafından açılan ateş sonucu 3 polisin şehit olmasına ilişkin başsağlığı mesajı yayımladı.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yalova'da DEAŞ teröristleri ile girdikleri çatışmada şehit olan polislerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.