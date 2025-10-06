DEAŞ Operasyonunda Irak Uyruklu Şüpheli Tutuklandı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde gerçekleştirilen DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu şüpheli, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, geçmiş dönemde örgütte faaliyet gösterdiği tespit edilen Irak uyruklu kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.????????
Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel