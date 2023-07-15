Nevşehir merkezli 6 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1'inin de emniyetteki işlemleri devam ediyor.

NEVŞEHİR merkezli 6 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1'inin de emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Nevşehir merkezli Ankara, Konya, Gaziantep, Manisa ve Niğde'de düzenlenen operasyonda örgüt üyesi 9 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.