DEAŞ operasyonunda 74 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır merkezli 23 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik polisin MİT Başkanlığı ile ortaklaşa düzenlediği operasyonda 74 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda otomatik av tüfeği ve tabanca ele geçirildi.

DİYARBAKIR merkezli 23 ilde, yeni bir yapılanma içerisinde olduğu tespit edilen terör örgütü DEAŞ'a yönelik polisin MİT Başkanlığı ile ortaklaşa düzenlediği operasyonda 74 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda otomatik av tüfeği ve tabanca ele geçirildi.

DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek, mensuplarının yakalanmasına yönelik Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından MİT Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile ortaklaşa çalışma yapıldı. Çalışmada, DEAŞ terör örgütünün, 'kitapevi' adı altında yeni bir yapılanma içerisinde olduğu ve bu yapılanmanın örgütün Suriye'nin Şam vilayetine bağlı olarak Gürcistan, Azerbaycan, Mali, Sudan, Cezayir ve Libya'da faaliyet gösterdiği belirlendi. Örgütün, Türkiye'de taban kazanmak için propaganda çalışmaları yaptığı ve sonrasında cihat grubu oluşturdukları, silahlı, askeri eğitimlerini de Gürcistan'da aldıkları tespit edildi.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon sürüyor.