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DEAŞ operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

DEAŞ operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

Güncel Haberler

İstanbul merkezli 2 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü. Polis ekipleri tarafından, örgüt mensubu olduğu tespit edilen 7 kişinin yakalanması için 2 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İstanbul merkezli 2 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Polis ekipleri tarafından, örgüt mensubu olduğu tespit edilen 7 kişinin yakalanması için 2 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.

Baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Güncel Haberler

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