DEAŞ Operasyonunda 5 Şüpheli Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı
Aydın'da düzenlenen DEAŞ terör örgütü operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
5 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST
Aydın'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Melek FIRAT/AYDIN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel