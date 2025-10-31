Haberler

DEAŞ Operasyonunda 5 Şüpheli Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Güncelleme:
Aydın'da düzenlenen DEAŞ terör örgütü operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

5 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST

Aydın'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Melek FIRAT/AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
