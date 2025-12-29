Haberler

Deaş Operasyonunda 3 Polis Şehit... Ak Parti Sözcüsü Çelik: "Terörün Her Türlüsüyle Mücadele Kararlılıkla Sürecektir"

Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yalova'daki operasyonda DEAŞ'lı teröristler tarafından açılan ateş sonucu 3 polisin şehit olmasına ilişkin başsağlığı mesajı yayımladı. Çelik, "Terör insanlığın düşmanıdır. Terörün her türlüsüyle mücadele kararlılıkla sürecektir" dedi.

Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yalova'da DAEŞ terör örgütüne dönük operasyon sırasında şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Değerli ailelerinin, kahraman Emniyet Güçlerimizin ve milletimizin başı sağolsun. Yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyoruz. Terör insanlığın düşmanıdır. Terörün her türlüsüyle mücadele kararlılıkla sürecektir" ifadesini kullandı.

