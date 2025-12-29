Haberler

Deaş Operasyonunda 3 Polis Şehit... Ahmet Davutoğlu: Bu Alçak Terör Örgütü Bütün Unsurlarıyla Tasfiye Edilmelidir

Güncelleme:
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yalova'daki operasyonda DEAŞ'lı teröristler tarafından açılan ateş sonucu 3 polisin şehit olmasına ilişkin başsağlığı mesajında, "Bu alçak terör örgütü bütün unsurlarıyla tasfiye edilmelidir. Türkiye, adı ne olursa olsun ve nereden gelirse gelsin, hiçbir terör örgütüne geçit vermemeli; her türlü müdahaleyi yapabilme kudretine sahip olduğunu göstermelidir" dedi.

Gelecek Partisi Lideri Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Milletimizin başı sağ olsun. Yalova'da alçak terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyon sırasında çıkan çatışmada şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve yakınlarına sabır diliyor, yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum.

Bağdat'taki Amerikan hapishanelerinde doğan ve bölgemizi kana bulayan DAEŞ terör örgütünün ülkemizde 'Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge' süreci yürürken ve bölgemizde İsrail odaklı müdahaleler yoğunlaşırken Suriye'deki gerilimlere eşzamanlı olarak tekrar hortlaması bir tesadüf olamaz.

Bu alçak terör örgütü bütün unsurlarıyla tasfiye edilmelidir. Türkiye, adı ne olursa olsun ve nereden gelirse gelsin, hiçbir terör örgütüne geçit vermemeli; her türlü müdahaleyi yapabilme kudretine sahip olduğunu göstermelidir. Bu konuda atılacak tüm adımlara sonuna kadar destek vermek, en asli vazifemiz olmalıdır."

Kaynak: ANKA / Güncel
