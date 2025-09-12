Haberler

DEAŞ Operasyonunda 2 Yabancı Uyruklu Şüpheli Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te yapılan DEAŞ terör örgütü operasyonunda, yabancı uyruklu iki şüpheli tutuklandı. Jandarma, şafak vakti düzenlediği eş zamanlı operasyonla M.A.A. ve I.F.A. isimli şüphelileri gözaltına aldı ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

GAZİANTEP'te, DEAŞ terör örgütü operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında DEAŞ terör örgütünde faaliyet gösteren ve yasa dışı yollarla yurda giriş yapan 2 şüphelinin Gaziantep'te olduğu bilgisine ulaştı. Yabancı uyruklu DEAŞ üyelerinin, Şahinbey ve Oğuzeli ilçelerinde bulunduğu belirlendi. Ekipler, şafak vakti düzenlediği eş zamanlı operasyon ile M.A.A. ve I.F.A. isimli yabancı uyruklu şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin gizlendiği adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlik tarafından 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklandı.

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Mutlu Kaya'dan 10 yıl sonra güzel haber

10 yıl sonra güzel haber geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İntihar girişiminde bulunduğu öne sürülen Nilperi Şahinkaya'nın menajerinden ilk açıklama

İntihar iddiasının ardından ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.