DEAŞ OPERASYONUNDA 13 ŞÜPHELİ YAKALANDI Güncel Haberler Özden ATİK / İSTANBUL, DHADEAŞ Terör örgütü içinde faaliyet gösterdikleri iddia edilen 13 şüpheli yakalandı. Özden ATİK / İSTANBUL, DHA DEAŞ Terör örgütü içinde faaliyet gösterdikleri iddia edilen 13 şüpheli yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde istihbarat bilgisi bulunan 13 şüpheli hakkında bugün gözaltı talimatı verildi. Operasyon sonucunda yakalanan 13 şüpheli gözaltına alındı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel DHA Güncel Haberler

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