DEAŞ Operasyonu: 3 Gözaltı, 1 Tutuklama
Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kocaeli ve İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Kocaeli ve İstanbul'da 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda örgüt üyesi oldukları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden T.S. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.