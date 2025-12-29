Deaş Operasyonda Üç Polis Şehit... Gökhan Günaydın: "Türkiye, Güvenlik Konseptini Tümüyle Yeniden Gözden Geçirmek ve Köklü Önlemler Almak Zorundadır"

(ANKARA) - DEAŞ'a yönelik olarak düzenlenen operasyonda şehit olan üç polise rahmet dileyen CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "IŞİD'in Türkiye'de ne denli yaygın ve güçlü bir yapılanmasının olduğunu gösteren bu örnek, tehlikenin boyutunu da ortaya koyuyor. Türkiye, yasa dışı göç ve sınır güvenliği de dahil olmak üzere güvenlik konseptini tümüyle yeniden gözden geçirmek ve köklü önlemler almak zorundadır" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova'da DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda üç polisin şehit olduğunu, sekiz polisin ve bir bekçinin de yaralandığını açıkladı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, şunları kaydetti:

"Yalova'da 02: 00'den 09: 40'a kadar saatlerce çatışma.. Üç polisimiz şehit, sekiz polis ve bir bekçimiz yaralı. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. IŞİD'in Türkiye'de ne denli yaygın ve güçlü bir yapılanmasının olduğunu gösteren bu örnek, tehlikenin boyutunu da ortaya koyuyor. Öldürülen IŞİD'lilerin tamamı Türk vatandaşı olsa da bunların yabancı bağlantılarının ortaya çıkarılması büyük önem taşıyor. Türkiye, yasa dışı göç ve sınır güvenliği de dahil olmak üzere güvenlik konseptini tümüyle yeniden gözden geçirmek ve köklü önlemler almak zorundadır."