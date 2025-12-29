Haberler

Deaş Operasyonda Üç Polis Şehit... Gökhan Günaydın: "Türkiye, Güvenlik Konseptini Tümüyle Yeniden Gözden Geçirmek ve Köklü Önlemler Almak Zorundadır"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEAŞ’a yönelik olarak düzenlenen operasyonda şehit olan üç polise rahmet dileyen CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, “IŞİD’in Türkiye’de ne denli yaygın ve güçlü bir yapılanmasının olduğunu gösteren bu örnek, tehlikenin boyutunu da ortaya koyuyor. Türkiye, yasa dışı göç ve sınır güvenliği de dahil olmak üzere güvenlik konseptini tümüyle yeniden gözden geçirmek ve köklü önlemler almak zorundadır” dedi.

(ANKARA) - DEAŞ'a yönelik olarak düzenlenen operasyonda şehit olan üç polise rahmet dileyen CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "IŞİD'in Türkiye'de ne denli yaygın ve güçlü bir yapılanmasının olduğunu gösteren bu örnek, tehlikenin boyutunu da ortaya koyuyor. Türkiye, yasa dışı göç ve sınır güvenliği de dahil olmak üzere güvenlik konseptini tümüyle yeniden gözden geçirmek ve köklü önlemler almak zorundadır" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova'da DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda üç polisin şehit olduğunu, sekiz polisin ve bir bekçinin de yaralandığını açıkladı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, şunları kaydetti:

"Yalova'da 02: 00'den 09: 40'a kadar saatlerce çatışma.. Üç polisimiz şehit, sekiz polis ve bir bekçimiz yaralı. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. IŞİD'in Türkiye'de ne denli yaygın ve güçlü bir yapılanmasının olduğunu gösteren bu örnek, tehlikenin boyutunu da ortaya koyuyor. Öldürülen IŞİD'lilerin tamamı Türk vatandaşı olsa da bunların yabancı bağlantılarının ortaya çıkarılması büyük önem taşıyor. Türkiye, yasa dışı göç ve sınır güvenliği de dahil olmak üzere güvenlik konseptini tümüyle yeniden gözden geçirmek ve köklü önlemler almak zorundadır."

Kaynak: ANKA / Güncel
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü

Yalova'daki DEAŞ operasyonundan acı haber: 3 polis şehit oldu
Milyarlık arazi davasının hakimleri, HSK'ya şikayet edilmiş

Milyarlık arazi davasının hakimleri, HSK'ya şikayet edilmiş
3 polisin şehit olduğu DEAŞ operasyonundan ilk görüntüler! Çatışma anları kamerada

3 polisin şehit olduğu operasyondan ilk görüntüler! Çatışma kamerada
İstanbul'un yanı başında kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

İstanbul'un yanı başında kar kalınlığı yarım metreye ulaştı
Nepal'de eski rap şarkıcısı Shah, genel seçimler için başbakan adayı oldu

Eski rap şarkıcısı, genel seçimler için başbakan adayı oldu
Sergen Yalçın biletlerini kesti! Beşiktaş'ta Necip Uysal ve Mert Günok'tan sonra 2 ayrılık daha

Necip Uysal ve Mert Günok'tan sonra 2 ismin daha kalemini kırdı
Yalova'da DEAŞ operasyonunda çatışma çıktı

DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı