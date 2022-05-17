DEAŞ MENSUBU YABANCI UYRUKLU 3 KİŞİ BURSA'DA YAKALANDI; CANLI BOMBA EYLEMİ ENGELLENDİ - Haberler

DEAŞ MENSUBU YABANCI UYRUKLU 3 KİŞİ BURSA'DA YAKALANDI; CANLI BOMBA EYLEMİ ENGELLENDİ
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İçişleri Bakanlığı: Bursa'da DEAŞ terör örgütü mensubu yabancı uyruklu Halid Aljasem ve Enes Elgannem ile canlı bomba eylemi yapacağı yönünde bilgiler bulunan Süleyman Elhamud yakalanarak gözaltına alındı.
BURSA (DHA) - İçişleri Bakanlığı : Bursa'da DEAŞ terör örgütü mensubu yabancı uyruklu Halid Aljasem ve Enes Elgannem ile canlı bomba eylemi yapacağı yönünde bilgiler bulunan Süleyman Elhamud yakalanarak gözaltına alındı.
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