DEAŞ MENSUBU YABANCI UYRUKLU 3 KİŞİ BURSA'DA YAKALANDI; CANLI BOMBA EYLEMİ ENGELLENDİ - Haberler

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DEAŞ MENSUBU YABANCI UYRUKLU 3 KİŞİ BURSA'DA YAKALANDI; CANLI BOMBA EYLEMİ ENGELLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İçişleri Bakanlığı: Bursa'da DEAŞ terör örgütü mensubu yabancı uyruklu Halid Aljasem ve Enes Elgannem ile canlı bomba eylemi yapacağı yönünde bilgiler bulunan Süleyman Elhamud yakalanarak gözaltına alındı.

BURSA (DHA) - İçişleri Bakanlığı : Bursa'da DEAŞ terör örgütü mensubu yabancı uyruklu Halid Aljasem ve Enes Elgannem ile canlı bomba eylemi yapacağı yönünde bilgiler bulunan Süleyman Elhamud yakalanarak gözaltına alındı.

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Demirören Haber Ajansı / Güncel

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