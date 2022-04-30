DEAŞ'ın tahrip ettiği tarihi kilise, 8 yıl aradan sonra yeniden açıldı
AA - Ismael Adnan Yaqoob - Güncel
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Mar Thomas Süryani Katolik Kilisesi'nden dış detaylar Kilisedeki ayinden detaylar MUSUL - Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın 2014-2017 yılları arasında Musul kentini işgali sırasında DEAŞ militanları tarafından ağır tahribata uğrayan tarihi Mar Thomas Süryani Katolik Kilisesi restore edilerek 8...
Mar Thomas Süryani Katolik Kilisesi'nden dış detaylar
Kilisedeki ayinden detaylar MUSUL - Irak'ta terör örgütü Deaş'ın 2014-2017 yılları arasında Musul kentini işgali sırasında DEAŞ militanları tarafından ağır tahribata uğrayan tarihi Mar Thomas Süryani Katolik Kilisesi restore edilerek 8 yıl aradan sonra düzenlenen ayinle açıldı.
AA / Ismael Adnan Yaqoob - Güncel