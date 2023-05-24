DEAŞ'IN SÖZDE MARMARA SORUMLUSU YAKALANDI

İSTANBUL merkezli 3 ilde DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 12 kişiden Bilal Özbuğday'ın örgüt adına 'Takva' grubunun faaliyetlerini yürüttüğü, grubun Marmara sorumlusu olduğu, kadılık görevini üstlendiği ve sözde İstanbul Valisi olarak Selman Salış'ı atadığı ortaya çıktı.

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube ile İstihbarat Şube müdürlükleri tarafından silahlı terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı olan kişilerin tespit edilip yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda örgütle iletişim halinde olduğu belirlenen 12 şüpheli İstanbul, Konya ve Antalya'da yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Operasyona ait yeni detaylar ortaya çıktı.

VALİ ATAYIP ÖRGÜT ÜYELERİNE LOJİSTİK DESTEK SAĞLAMIŞLAR

İSTANBUL'DAKİ ADRESLERİ ÇÖKERTİLDİ

Takva grubunun deşifre edilmesi için yapılan çalışmalarda, şüphelilerin Ataşehir, Başakşehir, Bağcılar, Küçükçekmece, Esenler, Esenyurt, Kartal ve Pendik'te yapılandıkları tespit edildi. Düzenlenen operasyonla hücresel yapı olan takva grubunun bu ilçelerdeki adresleri çökertildi.