Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın sözde Horan Valisi, düzenlenen operasyonla yakalandı

Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, uluslararası koalisyonla birlikte yapılan operasyonda DEAŞ'ın sözde Horan Valisi'nin yakalandığını ve operasyonun örgüte karşı yeni bir mücadele aşaması olduğunu duyurdu.

Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, uluslararası koalisyonla birlikte Şam kırsalında düzenlenen ortak operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın sözde Horan (ülkenin güneyi) Valisi'nin yakalandığını duyurdu.

Hattab, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki sözde Şam ve Horan valilerinin 24 saatten kısa sürede etkisiz hale getirilmesinin, örgüte karşı sürdürülen mücadelenin yeni bir aşaması olduğunu belirtti.

Paylaşımında Hattab, "Bu operasyon, İçişleri Bakanlığı ile Genel İstihbarat Kurumu'nun yüksek düzeyli koordinasyonu ve uluslararası ortaklarla yürütülen işbirliği sayesinde, titizlikle uygulanan bir taktiğin sonucu olarak başarıya ulaştı." ifadelerini kullandı.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin İçişleri Bakanlığına dayandırdığı haberde ise "İçişleri birimleri ile Genel İstihbarat Başkanlığı işbirliği ve koalisyon güçleri koordinesinde Hteytit et-Türkmen beldesindeki DEAŞ hücresine nitelikli bir operasyon düzenlendiği" ifade edildi.

Operasyonda farklı türde çok sayıda silah ve mühimmat ile terör faaliyetlerine dair doğrudan bağlantıyı ortaya koyan belge ve dokümanın ele geçirildiği belirtildi.

Şam Kırsalı İç Güvenlik Komutanı Ahmed Dalati, dün gece yarısından sonra Şam kırsalındaki Muaddamiyye ilçesinde bir DEAŞ hücresine düzenlenen operasyonda, örgütün sözde Şam Valisi "Ebu Ömer Tayba" kod adlı Taha ez-Zubi ile bazı yardımcılarının üzerlerinde patlayıcı yeleklerle yakalandığını açıklamıştı.

