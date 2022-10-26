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DEAŞ'ın serbest bıraktığı iki Kanadalı kadın geldikleri Montreal'de tutuklandı

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DEAŞ'ın serbest bıraktığı iki Kanadalı kadın geldikleri Montreal'de tutuklandı

Kanada Kraliyet Atlı Polisi RCMP, Suriye'nin Haseke kentindeki DEAŞ'a ait Roj Kampı'nda tutulurken serbest bırakılan iki Kanada vatandaşı kadının geldikleri Montreal'de tutuklandıklarını açıkladı.

Kanada Kraliyet Atlı Polisi RCMP, Suriye'nin Haseke kentindeki DEAŞ'a ait Roj Kampı'nda tutulurken serbest bırakılan iki Kanada vatandaşı kadının geldikleri Montreal'de tutuklandıklarını açıkladı.

RCMP'den yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Oumaima Chouay'ın, Kanada'ya indiği Montreal'deki havaalanında tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, hakkında Kasım 2014'ten bu yana devam eden bir soruşturma olan Chouay'a terör bağlantılı suçlamada bulunulduğu duyuruldu.

Tutuklanan diğer Kanada vatandaşı kadının ise Kimberly Polman olduğu, her iki kadına yönelik terör örgütüne katılmak, bu amaçla ülkeyi terk etmek, terör amaçlı mal veya hizmet sağlama ve bunları kullanıma sunma suçlamalarında bulunulduğu bildirildi.

Bu arada, Kanada'nın resmi duyurularının yapıldığı Global Affairs Canada da resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, iki çocuk ve iki kadın olmak üzere dört Kanadalının Kuzeydoğu Suriye'den Kanada'ya geri gönderildiğini doğruladı.

Uluslararası kuruluşlarca hazırlanan rapor ve veriler, DEAŞ'a ait kamp adı altındaki hapishanelerde halen binlerce insanın alıkonulduğunu gösteriyor.

Kaynak: AA / Güncel

Montreal Suriye Kanada Güncel Haberler

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