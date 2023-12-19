DEAŞ'ın Şam Vilayeti İdari ve Mali Sorumlusu Mersin'de Yakalandı

TERÖR örgütü DEAŞ'ın sözde Şam Vilayeti İdari ve Mali Sorumlusu Eyyüp Huzeyfe El Muri, Mersin'de şafak vakti düzenlenen operasyonla yakalandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nın yaptığı istihbarat ve risk analizleri neticesinde; çatışma bölgelerinde bulunan terör örgütlerine yönelik mali yardımları koordine eden terör örgütü DEAŞ'ın sözde Şam Vilayeti İdari ve Mali Sorumlusu Eyyüp Huzeyfe El Muri'nin yeri tespit edildi. Eyyüp Huzeyfe El Muri, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün koordineli çalışmasıyla Mersin'de şafak vakti düzenlenen operasyonda yakalandı. Operasyonda örgüte ait 28 bin 800 dolar, 14 bin 950 Euro, 31 bin 800 TL paranın yanı sıra çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. DEAŞ üyeleri tarafından para transferlerinde kullanılan mobil uygulamalar da tespit edilerek örgüt üyelerinin deşifresine yönelik çalışma başlatıldı.