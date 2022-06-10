DEAŞ'ın Musul'u işgalinin 8. yılında, örgütten kaçanların zorlu kamp yaşantısı sürüyor - Haberler

DEAŞ'ın Musul'u işgalinin 8. yılında, örgütten kaçanların zorlu kamp yaşantısı sürüyor
AA - Srud Aziz Hemed - Güncel
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Irak?'ın en büyük ikinci kenti Musul'un terör örgütü DEAŞ'ın eline geçmesinin üzerinden 8 yıl, kentin örgütten kurtarılmasının üzerinden ise 5 yıl geçmesine rağmen, 2014'te evlerini terk etmek zorunda kalan birçok Musullu hala kamplarda zorlu yaşantılarına devam ediyor.
BEKİR AYDOĞAN - Irak?'ın en büyük ikinci kenti Musul'un terör örgütü DEAŞ'ın eline geçmesinin üzerinden 8 yıl, kentin örgütten kurtarılmasının üzerinden ise 5 yıl geçmesine rağmen, 2014'te evlerini terk etmek zorunda kalan birçok Musullu hala kamplarda zorlu yaşantılarına devam ediyor.
AA / Srud Aziz Hemed - Güncel