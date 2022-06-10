DEAŞ'ın Musul'u işgalinin 8. yılında, örgütten kaçanların zorlu kamp yaşantısı sürüyor Irak?'ın en büyük ikinci kenti Musul'un terör örgütü DEAŞ'ın eline geçmesinin üzerinden 8 yıl, kentin örgütten kurtarılmasının üzerinden ise 5 yıl geçmesine rağmen, 2014'te evlerini terk etmek zorunda kalan birçok Musullu hala kamplarda zorlu yaşantılarına devam ediyor. BEKİR AYDOĞAN - Irak?'ın en büyük ikinci kenti Musul'un terör örgütü DEAŞ'ın eline geçmesinin üzerinden 8 yıl, kentin örgütten kurtarılmasının üzerinden ise 5 yıl geçmesine rağmen, 2014'te evlerini terk etmek zorunda kalan birçok Musullu hala kamplarda zorlu yaşantılarına devam ediyor. AA / Srud Aziz Hemed - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› DEAŞ'ın Musul'u işgalinin 8. yılında, örgütten kaçanların zorlu kamp yaşantısı sürüyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.