Türkmen Bakan Maruf'tan, DEAŞ'ın Kerkük'te Türkmenlere yönelik saldırısına kınama - Haberler

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, terör örgütü DEAŞ'ın Kerkük'teki Türkmen çiftçilere yönelik saldırısını şiddetle kınayarak, bölgedeki güvenlik boşluğunun bir an önce doldurulması gerektiğini belirtti.

Türkmen Bakan Maruf, terör örgütü DEAŞ'ın Kerkük'ün güneyinde Türkmenlere yönelik saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Maruf, açıklamasında, "Kerkük'ün Tazehurmatu ve Beşir nahiyelerine yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bölgede meydana gelen güvenlik boşluğu bir an önce doldurulmalı, aynı zamanda o bölgelerde yaşayan halkın terörden korunması için her türlü askeri ve güvenlik önleminin alınması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Türkmen Bakan, ayrıca "Terör saldırısında şehit olan 5 Türkmen vatandaşımıza rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılara da acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verdi.

DEAŞ'ın Türkmen çiftçilere yönelik saldırısı

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı, dün yaptığı açıklamada, DEAŞ mensuplarının Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Tazehurmatu nahiyesinin Beşir kasabası yakınında çiftçilere silahlı saldırı düzenlediğini bildirmişti.

Otomatik silahların kullanıldığı saldırıda bölgede çiftçilik yapan 6 kişinin yaşamını yitirdiği, onlarca dönümlük buğday tarlasının yandığı ifade edilmişti.

DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler, yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.???????

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.