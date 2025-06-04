DEAŞ'ın Horasan Vilayeti yöneticisi İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

DEAŞ'ın Horasan Vilayeti yöneticisi İstanbul Havalimanı'nda yakalandı
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Özgür Altun, DEAŞ'ın sözde Horasan Vilayeti'nde üst düzey yönetici olarak faaliyet gösterdiği gerekçesiyle İstanbul Havalimanı'nda yakalandı ve 'Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan tutuklandı.

DEAŞ'ın sözde Horasan Vilayeti'nde(ISKP) üst düzey yönetici olduğu belirlenen ve İçişleri Bakanlığı'nın Terör Arananlar Listesi'nde 'Turuncu Kategori'de aranan Özgür Altun, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Ankara'ya götürülen şüpheli, 'Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hakkında soruşturma yürütülen ve İçişleri Bakanlığı'nın Terör Arananlar Listesi'nde 'Turuncu Kategori'de aranması olan Özgür Altun, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Altun'un DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'nün sözde Horasan Vilayeti (ISKP) içerisinde üst düzey yönetici olarak faaliyet gösterdiği, örgütün medya organlarında yöneticilik yaptığı, örgüte katılmak isteyen şahıslara aracılık ederek vize temini ve maddi destek sağladığı, yine bahse konu örgüt adına açılan kripto hesaplara erişim sağlayarak örgüt mensuplarına finansman aktardığı, illegal yollarla DEAŞ'ın sözde Horasan Vilayeti'ne geçiş yaptığı ve örgütün yurtiçi ile yurtdışındaki eylem hedeflerini belirleyerek terörist saldırılara teşvik ettiği belirlendi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü personelleri tarafından İstanbul Havalimanı'nda yakalanan Özgür Altun, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Şüpheli Özgür Altun, 'Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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