DEAŞ'ın "Hicret Ofisi"nin Türkiye yapılanması soruşturmasında 4 tutuklama

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve emniyetin, terör örgütü Deaş'ın Türkiye'deki finans ve lojistik şebekesinin çökertilmesine yönelik ortak operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 örgüt mensubu tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, terör örgütü Deaş'ın "Hicret Ofisi"nin Türkiye'deki yapılanmasına yönelik soruşturmasında yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen 4 şüpheli, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.

Daha sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler Mahmud Jabran, Muhammed Mehdi Aldine, Husam Elhumeydi ve Yaser Osman, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Başsavcılığın, şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, terör örgütü Deaş'ın Türkiye yapılanmasına yönelik soruşturmayı derinleştirdiği öğrenildi.

Soruşturmanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine, MİT ve emniyet, Deaş'ın Türkiye'deki finans ve lojistik şebekesine yönelik 25 Şubat'ta operasyon düzenlemişti.

MİT'in istihbaratıyla, çatışma bölgelerinde bulunan örgüt mensuplarına mali yardım sağlayan şebeke üyelerinden Tunus uyruklu Mahmud Jabran, Lübnan uyruklu Muhammed Mehdi Aldine ve Suriye uyruklu Refik kod adlı Husam Elhumeydi ile Yaser Osman, İstanbul, Ankara ve Mersin'deki eş zamanlı operasyonla yakalanmıştı.

Örgüt mensupları, emniyetteki ifadelerinde, Suriye'deki DEAŞ mensuplarının yakınlarına başta mali olmak üzere her türlü yardımın yapıldığını, bu faaliyetlerin Türkiye'deki şebeke üyelerince organize edildiğini ve gizlilikle yürütüldüğünü anlatmıştı.

Ayrıca örgüt üyeleri, DEAŞ'a katılmak isteyenlerin Türkiye üzerinden Suriye'ye geçişlerini organize eden "Hicret Ofisi"nin Türkiye'deki yapılanmasının nasıl çalıştığına yönelik itiraflarda bulunmuştu.