DEAŞ'IN BOMBA YÜKLÜ ARACININ YANINDA GÖRÜNTÜLENEN ÖRGÜT ÜYESİ YAKALANDI
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KOCAELİ'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda fedai tarzı eylemde kullanılacak bomba yüklü aracın yanında bulunduğu belirlenen örgüt üyesi H.H.A.A. yakalandı.
KOCAELİ'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda fedai tarzı eylemde kullanılacak bomba yüklü aracın yanında bulunduğu belirlenen örgüt üyesi H.H.A.A. yakalandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri terör örgütü DEAŞ'ın yayınladığı görüntülerde bulunan kişinin yerini tespit etti. DEAŞ içerisinde bomba hazırlama ve araçlara yerleştirme görevlerinde bulunduğu yönünde bilgiler bulunan, terör örgütü tarafından yayınlanan bomba yüklü araç ile fedai tarzı eylemde kullanılan araç yanında bulunduğu tespit edilen yabancı uyruklu H.H.A.A. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.H.A.A. tutuklandı.