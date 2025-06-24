DEAŞ'ın Ankara Yapılanmasına Operasyon: 10 Şüpheli Gözaltında

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DEAŞ'ın Ankara yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'ın Ankara yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 10 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca terör örgütü DEAŞ'ın Ankara yapılanması içerisinde yer aldıkları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 10 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin tamamının adliyeye sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

Kaynak: AA / Neriman Senanur Torun - Güncel
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