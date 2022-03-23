DEAŞ-H bağlantılı İsmatullah Khalozai'nin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu - Haberler

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DEAŞ-H bağlantılı İsmatullah Khalozai'nin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

AA - Mehmet Şah Yılmaz - Güncel
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DEAŞ-H bağlantılı İsmatullah Khalozai'nin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ-H bağlantılı İsmatullah Khalozai adlı kişinin, terör örgütü adına finansal aracılık ve insan kaçakçılığı faaliyetleri yürüttüğünü belirterek Türkiye'deki mal varlıklarını dondurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ-H bağlantılı İsmatullah Khalozai adlı kişinin, terör örgütü adına finansal aracılık ve insan kaçakçılığı faaliyetleri yürüttüğünü belirterek Türkiye'deki mal varlıklarını dondurdu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'un "Yabancı devletlerce yapılan talepler" başlıklı 6'ncı maddesine istinaden, İsmatullah Khalozai'nin, terör örgütü DEAŞ-H için finansal aracılık ve insan kaçakçılığı yaptığı belirtildi.

Söz konusu kişinin mal varlığının dondurulması kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye, Terör, DEAŞ, Güncel, Haberler

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