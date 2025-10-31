Haberler

DEAŞ'a Yönelik Operasyonda Yabancı Uyruklu Zanlı Gözaltına Alındı


Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu bir zanlı gözaltına alındı. Operasyon, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürüttü.

Örgütle bağlantısı bulunduğu tespit edilen yabancı uyruklu A.H.M.A. kent merkezinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili birime gönderildi.

