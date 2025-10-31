DEAŞ'a Yönelik Operasyonda Yabancı Uyruklu Zanlı Gözaltına Alındı

Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürüttü.

Örgütle bağlantısı bulunduğu tespit edilen yabancı uyruklu A.H.M.A. kent merkezinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili birime gönderildi.