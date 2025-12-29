Deaş'a Yönelik Operasyonda Üç Polis Şehit Oldu... CHP'li Serkan Özcan: "Aziz Milletimizin Başı Sağ Olsun"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Serkan Özcan, " Yalova'da DEAŞ terör örgütüne mensup teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan polislerimize yüce Allah'tan rahmet, ailelerine, sevdiklerine ve Emniyet Teşkilatımıza sabırlar diliyorum. Çatışmada yaralanan polislerimize ve bekçimize ise acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova'da DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 3 polisin şehit olduğunu, 8 polisin ve 1 bekçinin de yaralandığını açıkladı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Kurumsal İlişkiler ve Siyasi Partilerle İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Serkan Özcan, şunları kaydetti:

"Yalova'da DEAŞ terör örgütüne mensup teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan polislerimize yüce Allah'tan rahmet, ailelerine, sevdiklerine ve Emniyet Teşkilatımıza sabırlar diliyorum. Çatışmada yaralanan polislerimize ve bekçimize ise acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."