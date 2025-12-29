Deaş'a Yönelik Operasyonda Üç Polis Şehit Oldu... Ali Mahir Başarır: "Şehitlerimize Allah'tan Rahmet, Ailelerine ve Sevenlerine Başsağlığı Diliyorum"

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, " Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda çıkan çatışmada üç kahraman polisimizin şehit olduğunu derin bir üzüntüyle öğrendim. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 polisin şehit olduğunu, 8 polisin ve 1 bekçinin de yaralandığını açıkladı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda çıkan çatışmada üç kahraman polisimizin şehit olduğunu derin bir üzüntüyle öğrendim. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.