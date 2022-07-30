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DEAŞ'a yönelik operasyonda bir şüpheli yakalandı

Bartın'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

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Bartın'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen yabancı uyruklu şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerce Okulak Mahallesi Topçu Konağı Caddesi'ndeki 4 katlı bir binanın en üst katında Mısır uyruklu DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen bir kişi olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerince cadde araç ve yaya trafiğine kapatılarak eve baskın yapıldı. Kapıyı açmayan DEAŞ üyesini gözaltına almak için Özel Hareket timleri eve girerek, baskın yaptı. Baskında Mısır uyruklu DEAŞ üyesi olduğu belirlenen bir kişi gözaltına alındı.

Operasyon sırasında bir polis memuru çıkan arbedede kendi silahının ateş alması sonucu ayağından yaralanarak Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Güncel

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